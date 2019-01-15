Kaş'ta sağanak yağmur: Seraları su bastı

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı seraları su bastı.

Edinilen bilgiye göre Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde iki gündür etkili olan yağmur dolayısıyla içerisinde 6 örtü altı seranın da bulunduğu alan göle döndü. Üreticiler suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken bazı seralarda su seviyesinin 15-20 santime kadar yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, ilçe merkezinde denizde dün geceden itibaren devam eden fırtına nedeniyle mendirekte oluşan dalga yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaştı. Kaş çevresindeki mahallelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği bildirildi.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuzda bekliyor. Ekiplerin iş makineleriyle vatandaşın yardımına hazır beklediği kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, denizde güney ve güneybatı yönlerden 7 ila 9, açıklarda 10 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Dalga yüksekliği 3 ila 5 metre olacağı tahmin ediliyor. Havanın parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.