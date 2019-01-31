Kaş'ta seraları su bastı

Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı seraları su bastı.

Antalya'da dün başlayan aşırı yağışlar Kaş ilçesindeki seralarda zarara neden oldu. Kaş'ın Yeşilköy, Kınık, Ova, Çavdır, Patara Mahallesi'nde dünden beri devam eden yağışlar su baskınlarına yol açtı. Bölgedeki seralarda bulunan ürünler de zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, Muğla, Antalya ve Mersin'de dün başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün de aralıklarla kuvvetli (Mersin, Antalya merkez ve batısında 30-60 kg/m2, Muğla ile Antalya'nın doğu ilçelerinde 50-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.