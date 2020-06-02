Kaş'ta şerit ihlali kazası: 1 ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam 19.00 saatlerinde Çukurbağ Yarımadası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaş istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut İldız (46) yönetimindeki 07 AID 425 plakalı motosiklet, iddiaya göre şerit ihlali nedeniyle karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki 07 SFY 88 plakalı minibüse çarptı. Kazada, ağır yaralanan ve olay yerine çağrılan ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut İldız, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Mustafa K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.