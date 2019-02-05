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Kaş'ta şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı seralara zarar verdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı seralara zarar verdi.


Kaş'ta öğleden sonra şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Kaş'ın Sarıbelen Mahallesi'nde etkili rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 dönüm sera zarar gördü. Rüzgar, seraların plastik örtülerinin yırtılmasına neden oldu.


Sarıbelen Mahallesi'ndeki üreticilerden Mevlüt Küçükkaya, kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu ancak rüzgarın etkisini yitirmesiyle hasar gören seralarını kendi imkanlarıyla onarmaya çalışacaklarını belirtti.



Antalya'da okullara fırtına tatili


Antalya Valiliği, Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yarın okulların fırtına nedeniyle tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtına hızının100 Km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden, valiliğimizce 6 Şubat 2019 çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi.

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