Kaş'ta ‘sıfır atık' projesi çalışması

Antalya'nın Kaş ilçesinde ‘sıfır atık' projesi kapsamında, kamu kurumlarıyla ‘bitkisel atık yağ toplama' kampanyası başlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme programına Kaymakam Ulaş Akhan, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Dilek Kandur, kurum müdürleri ve bitkisel atık yağ firmasının yetkilileri katıldı.

Kaymakam Ulaş Akhan yaptığı açıklamada, atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla çevresel kirliliğin azaltılması, israfın engellenmesi ve doğanın korunmasına ilişkin insanların bilinçleneceğini ve bu konuda öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘sıfır atık' projesi kapsamında, ilçede kamu kurumlarıyla son altı aydır geri dönüşüm konusunda çalışma yürüttüklerini belirten Kaymakam Akhan, “Özellikle kağıt, plastik, cam ve bitkisel atıkları geri dönüşümle ekonomiye kazandırma çalışması yaptık. Kamu kurumlarıyla ‘bitkisel atık yağ toplama' kampanyası başlattık. Bu kampanya ile son üç ay içerisinde toplanan yaklaşık bir tona yakın bitkisel atık yağ, belediye aracılığıyla kurumlardan geri dönüşüm firmasına teslim edilecek.” dedi.

Okullarda ve kurumlarda vatandaşı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kaymakam Akhan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de su altında dalış tekneleriyle temizlik çalışması yürüteceklerini kaydetti.