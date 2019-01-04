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Kaş'ta 'Sıfır Atık' projesi uygulanıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde ’Sıfır Atık’ projesi uygulamasına başlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Sıfır Atık' projesi uygulamasına başlandı.


Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, Kaş Belediyesinde uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında, hizmet binası içerisinde atık toplama kutuları yerleştirildi. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer Türkiye genelinde başlatılan projeye destek verdiklerini belirterek, “Bu çerçevede' Sıfır Atık' yönetimi oluşturuldu. Bilgilendirme semineri verildi. Kamu kurumlarına, kurumsal veya bireysel firmalara Sıfır proje kapsamında, 275 geri dönüşüm kutusu ve 6 sıfır atık seti kuruldu. Oluşan atıklar kurumumuzca yerinde alınarak, ekonomiye kazandırılmaktadır.” dedi.

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