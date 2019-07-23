Kaş'ta soyut resim sergisi

Antalya'da yaşayan ressam ve fotoğraf sanatçısı Meltem Özdemir, onuncu kişisel sergisini açtı.

Kaş Belediyesi Kültürevi'ndeki sergi açılışına Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Aydın, emekli gazeteci Nilüfer Tünay, müzisyen İzgi Güner ve sanatseverler katıldı.

Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'nden fotoğraf hocası Jo Fah ve Kleinschönach Sanat Evi'nden ressam Annemarie Rudolph ile birlikte sanat çalışmalarına devam eden Meltem Özdemir'in sergisinde akrilik tekniğiyle 30 çalışması yer aldı.

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) Cumhuriyet Sergisi dolayısıyla geçen yıl Kaş'a geldiğini hatırlatan Özdemir, ‘akıcı boyama' adıyla açtığı bu sergide soyut çalışmalarının yer aldığını söyledi.

Ankara ve Antalya'da da sergiler açtığını dile getiren Özdemir, geçen yıl Kaş Kültürevi'nde açılan ANSAN Cumhuriyet Sergisine de bir çalışmayla katıldığını, onbirinci kişisel sergisini ise 1 Eylül'de Antalya'da açacağını belirtti. Sanatçı, geçtiğimiz yıl Antalya'da bir atölye açtığını da sözlerine ekledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Evren de Kaş'ta bir sergi açma hayali içinde olan Özdemir'in bunu gerçekleştirdiğini kaydederek, sanatçıya çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Sergi, 12 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.