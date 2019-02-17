Kaş'ta takla atan aracın motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırladı.

Kaza, dün gece Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi Gemicik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Bulut (34) yönetimindeki 35 HA 6174 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Araç motorunun yerinden fırlayıp savrulduğu kazada sürücü Ersin Bulut ile araçta bulunan Ramazan Tanç ve Barış Taşkıran ağır yaralandı. Ersin Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise tedavi altına alındı.