Kaş'ta taşkınlara karşı kanal temizliği

Kanalların yağışlı havalarda herhangi bir tıkanmaya neden olmaması ve yaşanması muhtemel taşkınların önlenmesi amacıyla araçlarla temizlik çalışması yapan Kaş Belediyesi, vatandaşlara ve üreticilere destek oluyor.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerdeki vatandaşların ve çiftçilerin özellikle kış aylarında mağduriyet yaşamaması için su kanallarında ve arklarında 4 iş makinesiyle temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Üreticilerden Mehmet Saraç, kış ayları yaklaşırken bölgedeki mağduriyetlerin hem seracıları hem de diğer tarımsal üretim yapan vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kış aylarında su havzalarının yağmur suyunu çekmemesinden dolayı seraların, tarımsal arazilerin ve yerleşim alanlarının zarar gördüğünü, mağduriyet yaşandığını belirten Saraç, “Yöneticilerin yaklaşan kış aylarıyla olumsuz şartların giderilmesi için öngörüde bulunup tedbir almak maksadıyla dere yataklarını, kanalları temizlemesi takdire şayan bir durum. Kaş Belediyesi, vatandaşların olumsuzluklarla mağdur olmaması için iş makineleriyle böyle bir hizmet yapıyor. Bu çalışmalarından dolayı başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.