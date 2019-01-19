Kaş'ta tatil sineması başlıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen '10 Gün 10 Film' Sinema Günleri 21 Ocak'ta başlıyor.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ‘10 Gün 10 Film' adıyla bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda yarıyıl tatili süresince hafta içi her gün 15.00'da bir film gösterilecek. Kaş Kültürevi sinema salonunda gerçekleşecek etkinlik, 7 yaş üzeri öğrenciler ve veliler ile halka açık ve ücretsiz olacak.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, kültürevinde her hafta cuma günü film gösterimi gerçekleştirildiğini hatırlatarak, sömestr tatili boyunca da düzenlenen etkinliğe sinemaseverlerin davetli olduğunu belirtti.

Animasyon, çocuk ve Türk filmlerinin yer aldığı film gösterimi programında şu filmler yer alıyor:

21 Ocak: Kayıp Balık Nemo, 22 Ocak: Don Kişot, 23 Ocak: Aslan Kral, 24 Ocak: Spiderman-Eve Dönüş, 25 Ocak: Arif V 216, 28 Ocak: Pamuk Prenses, 29 Ocak: Ertuğrul 1890, 30 Ocak: Star Wars VII, 31 Ocak: Ayla, 1 Şubat: Notre Dame'nin Kamburu