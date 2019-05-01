Kaş'ta ' Tehdit Altındaki Coğrafyalar ' söyleşisi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Akdeniz Koruma Derneği tarafından Tehdit Altındaki Coğrafyalar programı düzenlendi. Kaş Kültürevi'nde gerçekleşen söyleşinin sunumunu Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya yaptı.

Programa Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Erkan Biçer ve Hikmet Ertekin, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Liman Başkanı Selahattin Erdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kaş Şubesi Müdürü Şöhret Kumcu, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Kaş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Abdullah Muslu, Kalkan Mahalle Muhtarı Deniz Baysa, Biyolog Ecem Tuna, Arkeolog Nalan Fırat ve WWF-Türkiye Doğa Koruma Uzmanı Yaprak Arda katıldı.

Kıyı ve Liman Mühendisi Kızılkaya, Tehdit Altındaki Coğrafyalar programında Deniz Koruculuğu Sistemi, Ekosistem Restorasyonu, Balon Balığı, Akdeniz Fokları ve Kum Köpek Balıklarının Korunması, Uzun Dönemli Su Altı Sıcaklık İzleme Çalışması konusunu ele aldı.

Gökova, Datça-Bozburun, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Deniz Çayırlarının İzlenmesi, Dalyan ve Patara Kumsalları, Dalyan Sazlığı ve Ölüdeniz'in Balıkçılığa Kapatılması konusuna dikkati çekti.

Yürütülen projede en büyük paydaşın balıkçılar olduğunu vurgulayan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Kızılkaya, Gökova Körfezi'nde yerel balıkçıların görev yaptığı deniz koruculuğu sistemi geliştirildiğini ifade ederek, “Bu sistemle deniz korucuları, kaçak avlanmayı takip ediyor, bilgilendirme yapıyor, yasağa uyulmadığında ilgili kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde çalışıyor. Kaş'ta da koruculuk sistemi başlatılmalıdır.” diye konuştu.

Gökova Körfezi Balıkçılığa Kapalı Deniz Koruma Alanları Projesi ile yerel halka koruma ve izleme konusunda insiyatif verilen Deniz Koruma Alanları ve Balıkçılık Yönetimi üzerinde geniş paydaşlı ortak yönetim modelleri üzerinde projeler yürüten Kızılkaya, 2017 yılında Uluslararası Whitley Doğa Koruma Altın Ödülü kazandı.