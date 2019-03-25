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Kaş'ta TIRATRO'yla tiyatro keyfi

Antalya’nın Kaş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, TIRATRO projesi kapsamında ‘Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok’ adlı kukla oyununu sergiledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, TIRATRO projesi kapsamında ‘Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok' adlı kukla oyununu sergiledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tiyatro etkinlik TIR'ı, Kaş'ta sanatla öğrencileri buluşturdu. İlçelerde tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocukları ve gençleri TIRATRO projesi kapsamında sanatla buluşturan Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT), mobil sahneye dönüştürülen bir TIR'la Kaş'a geldi.


Kaş'ta Atatürk Ortaokulu bahçesinde konuşlanan TIR'da etkinlikle AŞT oyuncuları, Hans Christian Andersen'in masalından sahneye uyarlanan ‘Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok' adlı kukla oyununu sergiledi. Ücretsiz sahnelenen ve 45 dakika süren tek perde oyunla öğrenciler tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşadı.


Kaş'ın tüm okullarındaki ilk ve ortaokul öğrencilerine sergilenecek tiyatro etkinliğinin, 5 gün süreyle Pazartesi'den Cuma'ya her gün saat 10, 11:30 ve 14'de farklı bir okulun bahçesinde gerçekleşeceği kaydedildi.

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