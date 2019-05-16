Kaş'ta trafik güvenliği semineri

Antalya'nın Kaş ilçesinde trafik güvenliği semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda trafik güvenliğini tehdit edebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve trafik cezalarıyla en hızlı şekilde mücadele etmek amacıyla Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından eğitimde taşımacılık yapan servis şoförleri ve araç sahiplerine yönelik trafik güvenliği semineri düzenlendi.

Seminere eğitimde taşımacılık yapan servis şoförleri ve araç sahipleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan da katıldı.

Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, ülkemizde trafik bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan başkanlığında şube müdürü Ebru Saygın, Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Tekin ve trafik polisi Emrah Kumru tarafından ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde taşımacılık yapan servis şoförleri ve araç sahiplerine trafik eğitimi verildi.

Eğitimde İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda trafik güvenliğini tehdit edebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve trafik cezalarıyla en hızlı şekilde mücadele etmek amacıyla hız ihlalleri başta olmak üzere, taşıt kullanma süreleri, şerit kullanımı, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural ve ihlallerle ilgili çalışmalar anlatıldı.