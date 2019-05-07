Kaş'ta Trafik Haftasında fidan dikildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Kaş'ın Ağullu Mahallesi'nde fidan dikimi programı düzenlendi. Kaş Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Amirliği bahçesindeki programda 40 çam ağacı fidesi toprakla buluştu.
Fidan dikimine Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Şehit Ali Boşgelmez İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri ile orman işletme müdürlüğü personeli katıldı.
Ardından brifing salonunda ‘trafikte bilinçli yaya olma' konusunda eğitim verildi, trafik denetim hizmetlerinde kullanılan materyallerin tanıtımı yapıldı.