Kaş'ta Ülkü Ocakları açılışı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Ülkü Ocakları açıldı. Ülkü Ocakları Kaş İlçe Başkanlığına Bekir Baynurlar atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığının bulunduğu binada gerçekleşen açılış programına Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Ülkü Ocakları Kaş İlçe Başkanı Bekir Baynurlar, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak katıldı.

Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, uzun yıllardan beri ülkü ocakları bünyesinde Kaş'ta bir ocak açılması noktasında çok ciddi talepler olduğu ifade etti. Genel merkezin de talimatlarıyla ilçede bir ocak açma sürecine hızlı şekilde girdiklerini belirten Başkan Küreşoğlu, teşkilat birim yöneticileri ve il ocak yöneticilerinin yoğun çalışmalarıyla Bekir Baynurlar'un göreve atandığını kaydetti.

Küreşoğlu, “Ülkü ocaklarının açılması hem burada eğitim öğretim hayatına devam eden kardeşlerimizin nitelikli bir Türk ve Müslüman evladı olarak yetişmesinin önünü açacak hem de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her türlü uyuşturucudan, kötü maddeden, bağımlılıktan ve yanlış işlerden de uzak tutacak. Ülkü ocaklarının açılmasından daha önemli bir şey varsa o da ülkü ocaklarına destek olacak büyüklerimizin olmasıdır. Sizlerin destekleriyle Kaş'ta ülkü ocakları çok daha güçlü şekilde hizmet etmeye başlamıştır. Bundan sonra da güçlü şekilde yoluna devam edecektir. Başkanımız ve yöneticilerimiz başta olmak üzere, emeği geçen tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.