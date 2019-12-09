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Kaş'ta voleybol turnuvası düzenleniyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde ‘Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası’ düzenleniyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ‘Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası' düzenleniyor.


Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek voleybol turnuvasında karşılaşmalar 9 Aralık pazartesi günü başlayacak.


Kaş Spor Salonunda gerçekleşecek turnuvaya ilişkin müracaat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılabilecek. Tertip komitesince fikstür ve gruplar kura çekimiyle belirlenecek. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) voleybol oyun kurallarının uygulanacağı maçlar, katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre oynanacak.

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