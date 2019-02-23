Kaş'ta WWF Akdeniz'den eğitim

Antalya'nın Kaş ilçesinde Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Akdeniz Girişimi tarafından Ortak Liderlik Forumu kapsamında, Denizlerin Korunması İçin Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi Eğitimi yapıldı.

Kaş Kültürevi'nde bu yıl 5'incisi yapılan ve 3 gün süren eğitimde Türkiye, Tunus ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 10 Akdeniz ülkesinden 16 katılımcı yer aldı.

Eğitim Programı Koordinatörü Amerikalı Anne Walton, “Çözüm odaklı liderlik becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan forumda önemli olan, farklı gruplar arasında kurulan destek sistemi ile gerçek işbirlikçi liderlik becerilerinin geliştiriliyor olmasıdır” dedi.

Ortak Liderlik Forumu'nun, Akdeniz'deki Deniz-Kıyı Koruma Alanları'nda yaptıkları ve yapacaklarıyla doğa korumada öncü rol üstlenmeyi vaat eden bireylerin kapasitelerini geliştirmeyi amaçladığını kaydeden Walton, “2015'ten bu yana devam eden ve halen şu anda ikinci aşamasında olan Liderlik Forumu liderlik potansiyeline sahip, motivasyonu yüksek, kişisel gelişime açık, 14 faklı ülkeye mensup 37 bireyden oluşmaktadır. Süreç içerisinde 5 yüz yüze ve 16 internet bazlı eğitim seansı gerçekleştirilmiştir. Ortak Liderlik Forumu'nda işbirliğine dayalı liderlik becerileri, paydaşlarla etkin iletişim ve etkileşim, müzakere teknikleri, güven oluşturma ve medya eğitimi gibi uygulamalardan faydalanan katılımcılar, program kapsamında analitik becerilerini geliştirmek üzere doğa koruma için yenilikçi yaklaşımlarla çözümler geliştirme, mentorluk desteğiyle işbirliği ağları oluşturma ve hayat boyu sürecek kişisel liderlik gelişim planı çizme taahhüdünde bulunmaktadır.”

Arda: “Denizlerin korunması için”

WWF Türkiye Deniz Koruma Uzmanı Yaprak Arda ise, “Yaklaşık 4 senedir bu eğitim sürecinin bir parçasıyım. Öğrendiklerim doğrultusunda, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde paydaşlarla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların daha etkin bir şekilde ilerlediğini gözlemledim” diye konuştu.

Arda, WWF'nin Akdeniz genelinde denizlerin korunmasına önemli katkı sağlayabilecek, kendi alanlarında ve ülkelerinde denizlerin korunması adına olumlu değişiklikler oluşturabilecek, donanımlı ve güçlü doğa koruma liderlerinin yetişmesine yardımcı olmak ve bunlardan oluşan bir işbirliği ağı geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.