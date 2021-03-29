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Kaş'ta yaya geçidi çizgileri yenilendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaya geçitlerinde silinen ya da görünürlüğünü yitiren çizgiler yenilendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaya geçitlerinde silinen ya da görünürlüğünü yitiren çizgiler yenilendi.



Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergahlarda yaya geçidi çizgilerini boyama çalışması gerçekleştirildi.


Yapılan çalışmayla söz konusu noktalarda silinen ya da görünürlüğü kaybolan çizgiler yeniden boyandı. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne ‘Önce Yaya' görseli çizildi.

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