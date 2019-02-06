Kaş'ta yaya önceliği uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yayalara öncelik verilmesi için başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması Antalya'nın Kaş ilçesinde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye'de hayata geçirdiği kampanyanın tanıtımı Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti.

Yasa değişikliği ile 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak, ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.' hükmü getirildi.

Bu kapsamda, Kaş'ta ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yaya geçitlerinde uygulama başlattı. Kaymakam Ulaş Akhan ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Tezcan ile Kaş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelinin de katıldığı uygulamada, yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde araçlar durdurularak sürücülere bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıldı.