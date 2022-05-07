Kaş'ta “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” uygulaması yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ve emniyet trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde“Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” uygulaması gerçekleştirdi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bu hafta çerçevesinde “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin kullanılması ve tanıtılması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak, ilçede belirlenen noktada vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araç sürücülerine, emniyet kemeri takmanın önemini, trafik kurallarını, yaya haklarını anlattı. Yayalara broşür dağıtan ekipler, araçları durdurarak, vatandaşların karşıdan karşıya güvenli şekilde geçişini sağladı.

Uygulamaya katılan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Karayolu Trafik Haftası'nın başladığını hatırlatarak, yayaların ve sürücülerin trafik güvenliği açısından bilgilendirmelerini yaptıklarını belirtti.

Uygulamaya Kaymakam Şaban Arda Yazıcı iile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Salih Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Ustaer de katıldı.