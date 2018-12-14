Kaş'ta yelken yarışları

Antalya'nın Kaş ilçesinde 15-16 Aralık tarihlerinde yelken yarışı düzenlenecek. Yelken İl Temsilciliğinin 2018 yılı faaliyet programı kapsamında optimist yarışları yapılacak.

Kaş Yelken Kulübü tarafından düzenlenecek yarışlar, Kaş Limanı önleri ile Çukurbağ Yarımadası güneyi parkurunda gerçekleşecek. Toplamda 6 optimist yarışın hedeflendiği etkinlikte, 15 Aralık cumartesi günü sporcu toplantısının ardından ilk start 11:30'da verilecek. Yarışlar, World Sailing (WS) Yelken Yarış Kuralları (RSS) 2017-2020, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2018 Yarış Talimatı ve İlke Kararları uyarınca yapılacak.

Yarışmalar sonunda, 16 Aralık pazar günü saat 17:00'da Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek. Ödüller TYF ilke kararlarına göre verilecek. Kaş yelken Kulübünün de özel ödülleri olacak.