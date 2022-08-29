Kaş'ta yolcu taşıyan araçlar denetlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma, yolcu taşıyan araçlarda denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekiplerince Kaş ilçesi Çavdır mahallesinde yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yolcu taşımacılığı yapan araçların hareket tarzları, trafik Işık ve işaretlerine uyup uymama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, durma/duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında toplam 5 araç sürücüsü ve 125 yolcuya bilgilendirme semineri veren ekipler, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye de toplamda 392 TL para cezası uyguladı.