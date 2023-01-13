İhlas Haber Ajansı

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Kaş'ta yüksek kesimlerdeki yollarda karla mücadele çalışması başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.


Gömbe Mahallesi başta olmak üzere civar mahallelerde geceden beri yağan kardan dolayı bölgede olumsuz bir durum yaşanmaması adına ekipler, yol açma çalışması başlattı.Etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin anında çalışmalara başladığı ve bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

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