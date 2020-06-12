Kaş'ta yüzme havuzlu milyonluk kaçak villalar affedilmedi

Türk turizminin gözde merkezi Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak yapı villaların yıkımı devam ediyor. Bugün 11 bloktan oluşan 1 ve 2 katlı yüzme yavuzlu binalar topluluğunun yıkımı gerçekleştiriliyor.

Turizm merkezi Antalya ve ilçelerinde kaçak yapıyla mücadele devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan 'İmar Barışı'nda Antalya'da binlerce Yapı Kayıt Belgesi oluşturuldu. Ankara'dan gelen bakanlık müfettişleri uydu üzerinden ve sahada incelemeler yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulan 260 kaçak bina tespit edildi ve bunların Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Usulsüz, yanlış beyan ve belirlenen tarihten sonra binaların yapılması gibi gerekçeler nedeniyle belgelerin iptal edildiği kaydedildi.

11 bloktan oluşan binalar topluluğu yıkılıyor

Bu kapsamda Kaş'ta kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan kaçak yapıların tespiti yapılıp, Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi Kördere mevkiinde bulunan kaçak inşaatların 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yıkımı gerçekleştiriliyor. 2 bin 800 metrekare alanlı 11 bloktan oluşan 1 ve 2 katlı yüzme yavuzlu binalar topluluğunun bugün yıkımına başlandı.

Kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek

Konuya ilişkin Kaş Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgide şu ifadeler kullanıldı:

“Kaş ilçemiz yıllık çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezidir ancak zaman zaman yapılmakta olan kaçak binaların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelen yazılara istinaden kaçak yapı ve izinsiz uygulamaların yıkılması sağlanmaktadır. Bu yazılara istinaden geçtiğimiz günlerde Patara yalı mevkiinde, bugün de Bezirgan Kördere mevkiinde kaçak yapılan yapıların yıkımına başlanılmış olup, bundan sonra da yıkımlar devam edecektir. Şunu söylemeliyiz ki, ilçemizde kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”