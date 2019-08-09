Kaş'ta zabıtadan bayram denetimi

Bayrama sayılı günler kalırken, Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda üretim ve satış yerleri denetlendi. Zabıta ekiplerince ilçede fırın, pastane, kasap, lokanta, kafe, market ve benzeri iş yerlerinde yapılan denetimlerde genel hijyen, ruhsat, fiziksel ve teknik koşullar ile fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanma tarihine dikkat edildi. Kontroller sırasında bazı eksikleri bulunan iş yerleri uyarıldı.

Huzurlu bayram için

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken tedbirlerin alındığını ifade etti. Denetimlerle hem vatandaş hem esnaf için olumsuzlukların önüne geçmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Ulutaş, vatandaşların bayram öncesi alışverişlerini güvenle yapması için yoğun çaba harcayan zabıta ekiplerinin denetimleri sürdüreceğini kaydetti.