Kaş'taki Kınık ve Yeşilköy halı sahaları yenileniyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun kullanım nedeniyle zaman içerisinde deforme olan halı saha zeminleri yenileniyor.

Kaş Belediyesinin talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların güven içerisinde spor yapabilmeleri için halı sahalarda yenileme çalışmaları yapılıyor. Kınık ve Yeşilköy mahallelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde sahaların zemin altı ve zemin üstü halıları yeniden yapıldı. Kınık'ta bin 500 metrekare ve Yeşilköy'de 2 bin 600 metrekare alanı olan halı sahalarda zemine mastar çekilip düzeltildi, silindir işlemi, keçe, halı, kum ve granür serimleri uygulandı. Çalışmalar ile halı sahaların kullanımı daha elverişli hale getirilerek, vatandaşların daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri sağlanacak. Halı sahalar, yenilemenin ardından daha fazla kullanıcıya hizmet verebilecek düzeye gelecek.