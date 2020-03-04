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Kaş'taki sazlık yangını söndürüldü

Antalya’nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.


Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ova Mahallesi'nde sazlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle seralara doğru ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

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