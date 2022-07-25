Kaş'taki yarım asırlık okul yeniden hayat buluyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde Boğazcık Mahallesi'ndeki 50 yıllık eski okul onarılarak, eğitime kazandırılacak.

Kaş Belediyesi tarafından, ilçedeki 15 mahallede bulunan 17 eski okulun sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere yeniden yapılması projesi çalışmaları devam ediyor. Kapalı ve kullanılmayan okullar tadilat yaparak, bölge halkının hizmetine sunulacak. Bu çerçevede Boğazcık Mahallesi'nde de çalışmalar yapılıyor.

“Atalarımızın elleriyle yerleştirdiği taşları burada her zaman göreceğiz”

Boğazcık Mahalle Muhtarı Veli Gökçe, yaptığı açıklamada, okulun 49 yıl önce yapımına başlandığını, 1974-75 yıllarında hizmete açıldığını söyledi. Bugün okulun atıl durumda bulunduğunu belirten Muhtar Veli Gökçe, “Bu esere sahip çıkan, mahallemize kazandıran Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Gökçe, okulun yapımında kullanılmak üzere develer vasıtasıyla civardan mahalleye taşlar taşıdıklarını hatırlatarak, “Okulumuz bu taşlarla yapıldı. Atalarımızın elleriyle yerleştirdiği taşları burada her zaman göreceğiz” diye konuştu.

“Anılarımız canlanıyor”

Mahalle sakinlerinden Süleyman Durmaz da “Başkanımız sayesinde bizim okulumuz da proje çerçevesinde yenileniyor. Anılarımız da canlanıyor” ifadelerini kullandı. Mustafa Hancı ise çalışmalar tamamlandığında mahallede sosyal aktiviteler yapılacağı için mutlu olduklarını dile getirdi.