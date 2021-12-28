İhlas Haber Ajansı

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‘Kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde ‘kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ‘kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay Kepez ilçesi Duacı Mahallesinde gerçekleşti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süredir nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen inceleme ve araştırma sonucunda, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası olan A. M. isimli şahıs, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

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