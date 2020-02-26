İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.


Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Kudret Ş.'nin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit ederek eve baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan Kudret Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kudret Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.