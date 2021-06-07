KATCAM'da görev değişimi

Görev süresini dolduran Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kutlar, KATCAM Merkez Müdürlüğü görevini Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko'ya devretti.

Edebiyat Fakültesinde 4 Haziran 2021 tarihinde yapılan devir teslim törenine Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Adak, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Yiğit, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Nilüfer Cengiz katıldı.

KATCAM Merkez Müdürü olarak 2016 yılından bu yana iki dönem görev yaptığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kutlar, “Bu süre zarfında yönetim kurulumuz ile birlikte kadın çalışmalarına yönelik birçok etkinlikle farkındalık oluşturmaya, bilinç düzeyini artırmaya çalıştık. Başta Güzel Sanatlar Fakültemiz olmak üzere çeşitli birimlerimizle, Antalya'da kadın konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde güzel işlere imza attık. Ayrıca Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olarak kırsal alanda kadın konusunda Antalya İl Tarım Müdürlüğü iş birliğinde eğitimler, projeler gerçekleştirdik. Şimdi bayrağı Gülay hocamıza devrediyoruz. Bundan sonrası için Gülay Hocamız da aynı şekilde toplumda bilinç düzeyinin yükselmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadının statüsünün hem aile için de hem toplumda yükselmesini sağlamak için çalışmalara devam edecek” şeklinde konuştu.

“İş birliği güçlenecek”

KATCAM Merkez Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko ise aktif bir merkez olan KATCAM'ın aynı şekilde çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko “Bugüne kadar hocalarımızın ve kadın sivil toplum kuruluşlarının desteği ile güzel çalışmalara imza atıldı. Bundan sonra da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik bilimsel çalışmaların yanı sıra, kamu, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini güçlendirerek çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kadın kongresi planlanıyor”

Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko, “Pandemi dolayısıyla ertelemek zorunda kaldığımız bir Kadın Kongremiz var. I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi'nin 2021 yılı içerisinde, önümüzdeki akademik yılda yapılması için çalışmalarımıza başladık. Kongrede sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, tarih, ekonomi, tarım, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, siyaset bilimi gibi birçok alanda sunumların yer aldığı disiplinler arası bir toplantı olacak. Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Ana Bilim Dalı tarafından ve KATCAM'ın katkılarıyla düzenlenecek olan kongreye onlarca araştırmacı, pandemi şartlarına göre hibrit formatta veya sadece uzaktan olmak üzere katılım sağlayabilecek” dedi.

“Pandemi kadınları yoğun bir şekilde etkiledi”

Pandeminin herkesi olumsuz etkilediğini ancak kadınların pandemiden birçok noktada daha yoğun bir şekilde etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko, özellikle sağlık sektöründe, eğitim sektöründe çalışan kadınların, kadın işçilerin ve turizm emekçilerinin, yüksek hastalık riski, pandemi koşullarında yoğun ve belirsiz çalışma koşulları ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin kendilerine daha fazla sorumluluk yükler hale gelmesi gibi sorunların ilk akla gelenler arasında olduğunu belirtti. Doç. Dr. Yılmaz Diko, Merkezin bu sorunlara dair farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapmak istediğini sözlerine ekledi.Devir teslim töreni karşılıklı çiçek ve hediye takdimi ile son buldu.