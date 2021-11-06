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Katerina Zhidkova Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediyespor, Ukrayna uyruklu Azeri voleybolcu Katerina Zhidkova’yı renklerine bağladı.

Muratpaşa Belediyespor, Ukrayna uyruklu Azeri voleybolcu Katerina Zhidkova'yı renklerine bağladı.


Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk 4 haftayı, 4 galibiyetle kapatan Muratpaşa Belediyespor, pasör çaprazı mevkiinde oynayan Ukrayna uyruklu Azeri voleybolcu Katerina Zhidkova'yı renklerine kattı.


Aynı zamanda Azerbaycan Milli Takımı'nda da oynayan Zhidkova, geçmiş yıllarda Lokomotif Bakü, Azeryol Bakü ve Azerrail Bakü formalarını giydi. Türkiye'de de Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyesi forması giyen 32 yaşındaki 1.87'lik oyuncu, son olarak İtalya Serie A1'de mücadele etti.


Zhidkova, Muratpaşa'nın yarın İzmir deplasmanında oynayacağı Karşıyaka maçında kadroda olacak. Ligin iki namağlup takımı, pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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