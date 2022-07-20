Kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı

Antalya'da gece saatlerinde çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi falezler üzerinde meydana geldi. Nurullah Şahin (22), tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Karın bölgesinden yara alan genç, ağır yaralandı. Şahin'in yardımına ilk vatandaşlar koşarken, olay 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi.

Bu sırada zaman zaman polis ekiplerinin ve vatandaşların genci sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Genç ise polis memuruna 'abla yardım et' diye seslendi. Şahin, ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra harekete geçen polis, şüpheli ya da şüphelileri aramaya başladı.