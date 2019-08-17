Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza Kasaplar Mahallesinde meydana geldi. E.G' nin kullandığı otomobil ile H.O 'un kullandığı ticari araç, Çarşamba pazarı yanında bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, E.G nin kullandığı otomobil kaldırım geçip yol kenarındaki park içerisinde durabildi. Yaralanan ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücülerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın meydana geldiği yolun kısa bir süre önce açıldığını belirten vatandaşlar, kavşakta herhangi bir uyarı levhası bulunmadığı için çok sayıda kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden kavşağa tabela takmalarını istediler.