İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Kasaplar Mahallesinde meydana geldi. E.G' nin kullandığı otomobil ile H.O 'un kullandığı ticari araç, Çarşamba pazarı yanında bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, E.G nin kullandığı otomobil kaldırım geçip yol kenarındaki park içerisinde durabildi. Yaralanan ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücülerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın meydana geldiği yolun kısa bir süre önce açıldığını belirten vatandaşlar, kavşakta herhangi bir uyarı levhası bulunmadığı için çok sayıda kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden kavşağa tabela takmalarını istediler.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.