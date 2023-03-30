Kavşakta iki otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve oğul yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa Mavigöz'ün kullandığı 07 YPZ 75 plakalı otomobil ile Bayram Ö.'nün kullandığı 07 ACP 800 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan sürücü Bayram Ö. ile oğlu M. Ali Ö. ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, kaza sonrası inceleme başlattı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mustafa Mavigöz, "Karşı taraf bir anda önüme çıktı, fren yapma şansım olmadı. Ben iyiyim ama diğer sürücü yaralandı" ifadelerini kullandı.