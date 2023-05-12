Kavşakta otomobiller çapıştı, takla atan araçtaki sürücü yaralandı

Antalya'da kavşakta çarpışan iki otomobilden biri takla attı, hafif yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Kaza sabah 09.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki sinyalizasyon sistemi bulunmayan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Betül Maslak'ın (35) kullandığı 07 S 3582 plakalı otomobil ile Esen D. (53) himayesindeki 07 ADD 75 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Esen D.'nin kullandığı otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, araçta hafif yaralanan Esen D., çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada maddi hasar gören her iki araç da bölgeye çağrılan çekiciyle olay yerinden alındı. Trafiğin yoğun olduğu kavşakta sinyalizasyon sistemi bulunmadığı için sık sık kaza yaşandığını söyleyen vatandaşlar, tedbir alınmasını istedi.