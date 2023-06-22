Kavşakta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kazaya karışan araç sürücülerinden ehliyeti olmadığı belirlenen Mustafa Yiğit Tombul'a 8 bin 190 TL, araç sahibine 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL ceza uygulandı.

Kaza; Side Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Serik istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mustafa Yiğit Tombul'un kullandığı 35 LGS 34 plakalı otomobil ile Manavgat istikametinden Side istikametine seyir halindeki Meltem Badur'un kullandığı 06 DIM 377 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şirretiyle savrulan 35 LGS 34 plakalı otomobil Side istikametinden Manavgat istikametine gelirken kırmızı ışıkta beklemekte olan Bayram Yılmaz'ın kullandığı 07 AGC 866 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada, 07 AGC 866 plakalı otomobil sürücüsü Bayram Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından Bölge Trafik Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen 35 LGS 34 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Yiğit Tombul'a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere 16.380 TL para cezası uygulandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.