Kavunlarını simetrik şekilde sıraladığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir üretici, ürettiği kavunları serasının içerisinde simetrik şekilde sıralayarak, fotoğrafını çekti ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafı gören bazı üreticiler inanmazken, bazıları ise seraya gelerek anı fotoğrafı çektirdi.

Sarıcasu Mahallesi'nde üreticilik yapan Erdoğan ve Selime Dalgıç çifti, seralarında ürettikleri Kırkağaç türü kavunlarının simetrik şekilde dizdi. Tamamı aynı boyda olan kavunlarını düzgün şekilde sıralayan çift, ardından fotoğraflarını çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sıralanan kavunların fotoğraflarını gören bazı üreticiler gerçek olduğuna inanmazken, bazıları ise seraya gelerek anı fotoğrafı çektirdi.

“Bir çocuğa bakar gibi yetiştirdim”

Erdoğan Dalgıç, yaklaşık 30 yıldan bu yana çiftçilik yaptığını söyledi. Diğer senelerde domates ve biber ektiğini, bu yıl da kavun ekmeye karar verdiğini kaydeden Dalgıç, “Herkes çıtır kavun ekerken ben Kırkağaç türü üzerinde yoğunlaştım. Aradığım çeşidi de buldum. Kırkağaç türü kavunun Anka çeşidi varmış bunu öğrendim. Bunu buldum ve diktim. 1 Martta ektim. Bir çocuğa bakar gibi bu ürünü yetiştirdim. 1 Haziran'da hasat ettim” dedi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların ardından kendisine, ‘Bu kavun sıralaması gerçek mi?' diyerek tepkiler geldiğini söyleyen Dalgıç, “Aynı mesafede, aynı hafta içerisinde tamamını aynı boyda tutturduğum için aynı yerdeler. Ben sadece düzenlemesini yaptım. Sıralanmış olarak görülen her kavunun bağlı bulunduğu bir ağacı var. Yani doğal haldeydi. Sadece fotoğraf çekmek için sıraya getirdim. Düzenledim. Her ağacımızın bir kavunu olduğu için bu kalite ve sıralama oluştu. Sosyal medyada da çok ilgi gördü. İnanmayanlar oldu. ‘Bu gerçek olmaz' dediler. Bundan dolayı gazeteci arkadaşımızla bunun ispatı olarak bu çekimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.