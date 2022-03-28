Kayahan, Manavgat'ta konserle anıldı

7 yıl önce hayatını kaybeden Türk pop müziği sanatçısı Kayahan, Manavgat Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun düzenlediği “Kayahan Şarkıları” konseriyle doğum gününde anıldı.

Manavgat Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu, ünlü sanatçı ve söz yazarı Kayahan'ı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledikleri “Kayahan Şarkıları Konseriyle andı. Kayahan'ı tanıtan bir belgeselle başlayan konserde, Tayfun Yılmaz şefliğinde sahneye çıkan 85 korist, renkli kıyafetleriyle beğeni topladı.

“Şarkılara eşlik etti”

Sahneye hakim olan koristler, bir döneme damgasını vuran “Mor Menekşe, Kar Taneleri, Bir Aslan Miyav Dedi, Çok Uzaklarda, Yemin Ettim, Beni Anlamadın Ya, Odalarda Işıksızım, Gönül Sayfam, Bir Aşk Hikayesi” gibi hit şarkıları seslendirdi. Salonu dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek keyifli saatler geçirdi. Kayahan'ın kızı Beste Açar ise, Manavgat'ta babasının anıldığı konsere, yoğun çalışma programı nedeniyle katılamadığını belirten görüntülü mesajla katıldı.

“İz bırakan sanatçılar ölümsüzdür”

Konser sonrasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, iz bırakan ve anılarda yaşayan sanatçıların ölümsüz olduğunu söyledi. Ceylan, “ Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'in büyük önem ve değer vererek kentimize kazandırdığı Çocuk ve Gençlik Koromuz, bizlere anılarımızı ve duygularımızı yeniden hatırlattı. Hayatımızda iz bırakan tüm sanatçılar gibi Kayahan da hissettirdiği duygularla birlikte ölümsüz oldu. Usta sanatçı Kayahan'ı rahmetle anıyorum” dedi.