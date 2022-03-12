İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, Ahirtas Mahallesi'nde öğle saatlerinde hamile bir keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sonunda keçinin bulunduğu alana ulaşan ekipler, hamile keçiyi yaklaşık 50 metrelik kayalık alandan kurtarıp aşağı indirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.