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Kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde, Kumluca Belediyesi Düğün Salonu arkasında bulunan kayalıklarda mahsur kalan sahipsiz köpeğin kurtarılması için çevredeki vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavikent İtfaiye Biriminden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeği bulunduğu yerden itfaiyenin sepeti yardımıyla kurtardı.

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