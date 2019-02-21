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Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamı AKUT ekibi buldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş-Kalkan ekibi tarafından bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş-Kalkan ekibi tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kaş'ın Gömbe Yaylası Barak Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Ahmet Kösekaya'dan (85) haber alamayan yakınları, durumu AKUT Kaş-Kalkan birimine bildirdi. Bölgeye intikal eden AKUT ekibi, olumsuz hava şartları nedeniyle acil arama faaliyetine başladı.


4 kişilik AKUT ekibi, Ahmet Kösekaya'yı jandarma ve köylülerle yaptığı arama sonucunda mahallenin dışında bir ağacın altında buldu.


Kösekaya, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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