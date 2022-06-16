İhlas Haber Ajansı

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Kaybolan Danimarkalı çocuk ailesine teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin tek başına ağlarken bulduğu Danimarka uyruklu çocuk, ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin tek başına ağlarken bulduğu Danimarka uyruklu çocuk, ailesine teslim edildi.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekiplerinin Kumköy Turizm Bölgesinde gerçekleştirdiği devriye faaliyeti esnasında tek başına ağlarken bulduğu 5-6 yaşlarındaki çocuğun kolundaki bileklikten kalmış olduğu otel tespit edildi.


Otel yetkilileri ile yapılan görüşmede kayıp çocuğun Danimarka uyruklu 5 yaşındaki B.A.R. olduğu ve ailesiyle birlikte tatil yaptığı belirlenirken, B.A.R. Kumköy Jandarma Karakoluna davet edilen ailesine teslim edildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.

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