İhlas Haber Ajansı

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Kaybolan inek, jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan ineği, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan ineği, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.


Evrenseki Mahallesinde hayvancılık işi ile uğraşan Mehmet Gümüş isimli vatandaş, 24 Mart Perşembe günü saat 12.00 sıralarında bir adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadığını belirterek Çolaklı Jandarma Karakoluna müracaatta bulundu.


Mehmet Gümüş'ün müracaatının ardından ineğin bulunması için çalışma başlatan Çolaklı Jandarma Karakolu 1. Asayiş Timi, ineği kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre mesafede bularak sahibine teslim etti.

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