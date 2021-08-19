Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor

Ankara'da abisinin yanından Kahramanmaraş'a ailesinin yanına gitmek için ayrılan ve Antalya'ya gelen 16 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor. Kardeşini aramak için 800 kilometre uzaklıktan şehre gelen abisi ise sokaklarda kalarak elinde fotoğraf ile kardeşini arıyor.

Ankara'da abisinin yanında oturan Ziya Şahin (16), geçen Cuma günü akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ta bulunan ailesinin yanına gitmek için ayrıldı. Genç, kendisini bekleyen ailesinin yanına gitmek yerine Antalya bileti alarak, Antalya'ya geldi. Bunun üzere aile polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin abisi Burhan Şahin (18), ise kardeşinin arkadaşları vasıtasıyla en son Antalya'da yat limanında göründüğü bilgisini aldı. Kardeşini aramak için Kahramanmaraş'tan çıkan genç, Antalya'ya geldi. Kardeşini son göründüğü yer olan yat limanında arayan genç, elinde bulunan fotoğrafları önüne gelene gösteriyor.

"Sokakta yatıp, kalkıyorum"

Genç sorduğu kişilerden ‘görmedik' yanıtını aldı. Kardeşini bulmak için geceleri sokakta kaldığını belirten genç, bir an önce bulunması için çağrıda bulundu. Yaşanılanları anlatan Burhan Şahin, “Bize mesaj geldi. Cuma günü 01.30'da biletini kestiriyor. Ankara'dan Antalya'ya geliyor. Burada bir arkadaşı ile görmüşler. Geldim baktım bulamadım. Ben yanında bulunan kişilerden şikâyetçiyim. Kardeşimi bulamıyorum. Sokakta yatıp, kalkıyorum. Konyaaltı ilçesi'nden Lara'ya kadar aradım bulamadım. Fotoğraflarını gösteriyorum, esnaflara soruyorum. Yanındaki arkadaşları tanımıyoruz. Bulunmasını istiyorum” dedi.