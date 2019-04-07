Kaybolan köpeğini 25 kilometrelik alanda diğer köpeklerle birlikte arıyor

Antalya'da 1,5 ay önce kaybolan 4 yaşındaki ‘Linda' isimli dişi köpeğin sahibi Sedef Schutz, bastırdığı afişleri asıp, diğer köpeklerle birlikte kayıp Linda'yı arıyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Duacı Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce 4 yaşındaki Linda isimli dişi köpek kayboldu. Köpeğinin kaybolduğunu anlayan emekli Sedef Schutz, Linda'nın resminin basılı olduğu afişler bastırıp sokak sokak köpeğini aramaya başladı. Afişinde bulana ödül vereceğini belirten Schutz'un arama çalışmalarında diğer köpekler de yanında geliyor. 25 kilometrelik alanda arama çalışmalarını sürdüren Schutz, şu ana kadar köpeğinin izine rastlayamadı.

"İhtimal çok düşük ama arıyorum"

Köpeğinin kişi ya da kişilerce dağlık alanlara atıldığını ileri süren Schutz, köpekleriyle birlikte arama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Linda'yı bulana verecek olduğu ödülü açıklamak istemeyen Schutz, “İnsanlar yetersiz görüp ilgilenmek istemeyebilir ama küçük bir çocuk bulduğu zaman Linda'yı, çıkartıp onun eline verecek değilim” dedi.

Linda'yı bulmak için 100'e yakın afiş bastırdığını ifade eden Schutz, “Şu ana kadar bölgeden birkaç ihbar aldım ama bu ihbarlar çok da sağlıklı değil. Linda kısırlaştırılmış ve küpeli bir köpek. Hiçbir köpekle kavga etmez, insanlara dadanmaz, çetelere karışmaz. Son derece akıllı, sevecen zararsız ve ortalıkta dolanan bir köpekti. Zaten o yüzden üzüntüsü ağır geliyor. Saldırıcı, korkutucu, kavgacı olur, bu da bahane değil bir yerlere atmak için ama Linda o kadar bir masum köpekti ki, atıldığı yer de zaten yaşayamaz. Ben Linda'yı arıyorum ama ihtimal çok düşük, onu da biliyorum. Sonuna kadar da aramayı sürdüreceğim” diye konuştu.