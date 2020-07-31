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Kaybolan kurbanlık keçiyi drone ile buldular

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesinde mahalleli kaybolan kurbanlık için seferber oldu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesinde mahalleli kaybolan kurbanlık için seferber oldu. Kaybolan keçi için cami hoparlöründen duyuru yapılıp drone kaldırıldı.


Antalya'nın Serik ilçesinde kurban bayramı arefesinde kurbanlık keçisini kaybeden Ercan Kara isimli vatandaş komşularından yardım istedi. İlk olarak cami hoparlöründen anons yapılarak, görenlerin haber vermesi istenildi. Haber çıkmayınca mahallede yaşayan Yahya Durgun isimli vatandaş keçi için drone kaldırdı. Mahalleyi havadan karış karış tarayan drone sonunda keçiyi açık arazide tespit etti. Yer bilgisi sahibine verilen keçi, görüldüğü yerden alınıp getirildi ve sahibine teslim edildi.

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