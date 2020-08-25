İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan Ukraynalı turist, JAK tarafından sarp kayalıklarda bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesinde tatil yapan ve Likya yolunda kaybolan Ukrayna uyruklu turist, JAK ve jandarma asayiş timi tarafından sarp kayalıklarda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan ve Likya yolunda kaybolan Ukrayna uyruklu turist, JAK ve jandarma asayiş timi tarafından sarp kayalıklarda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.


Kemer'de bir otelde konaklayan Ukrayna uyruklu Sergii Morozov (43), dün saat 17.40 sıralarında Göynük Kanyonu ile Ovacık Mahallesi arasında bulunan Likya yolunda kayboldu. Sergii Morozov'dan haber alamayan yakınları ise hemen jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve jandarma asayiş timinin ortaklaşa düzenledikleri arama faaliyeti sonucunda Morozov, bugün saat 11.15 sıralarında Göynük Kanyonu bölgesinden yaklaşık olarak 13 kilometre ilerde sarp kayalıklarda mahsur kaldığı yerde bulunarak, kurtarıldı.


Morozov'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.