Kaybolduktan bir gün sonra ırmakta cesedi bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da Beşkonak-Köprüçay Irmağı kenarında kaybolan 10 yaşındaki otizmli Rafettin Uğur'un cansız bedeni kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda bulundu. Baba Ali Osman Çimen, oğluna 2007 yılında Köprüçay'da boğulan amcasının oğlu Rafettin'in ismini verdiğini, oğlunun da aynı sonu paylaştığını söyledi. Rafettin Uğur Çimen'in bulunduğunu duyan yakınları, karaya çıkarılacağı işletmenin önüne akın etti. İşletme girişinde bekletilen anne, baba, ağabeyler ve diğer yakınları Rafettin'in cansız bedenini görebilmek için yetkililere dil dökerken, anne Fatmaana Çimen'in feryadı yürekleri dağladı Çimen ailesinin Düzağaç Çingiller Mahallesinde cami açılışına katıldıkları, evlerine dönerken ırmak kenarında çay demleyip içmek için durdukları bildirildi.

Cami açılışından dönerken ırmak kenarında mola verdiler

Cuma günü memleketleri olan Düzağaç Çingillerde yapılan caminin açılışına katıldıktan sonra evlerine dönmekte olan Çimen ailesi Sağırin Mahallesi Boynuzlubük Mevkii Köprüçay Irmağı kenarında çay içmek için mola verdi. Anne ve baba çay demlerken, 10 yaşındaki otizmli Rafettin Uğur bir anda ortadan kayboldu. Anne-baba ve abisi tüm aramalara rağmen Rafettin Uğur'u bulamayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine 112 sağlık ekibi, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hava kararana kadar arama çalışması yaparken, havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmasına ara verildi.

Havanın aydınlanmasının ardından olayı duyan küçük Rafettin'in yakınları olay yerine akın ederken, Antalya İl Jandarma Komutanlığı JSAK Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAT, AKUT ve SKUT ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan ve Köprüçayın durumunu en iyi bilen kişiler olan raftingciler arama çalışmasına katıldı. Rafet'in cansız bedeni, kaybolduğu noktaya yaklaşık 10 kilometre mesafede arama çalışmasına katılan raftingciler tarafından bulundu.

Çamurlu suda fark edilmesi zor bölgede bulundu

Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenini bulan raftingciler, bota koydukları cansız bedenini 5 kilometre aşağıda bulunan bir işletmenin önünden ırmaktan karaya çıkardı.

Rafettin'in cansız bedenini bulan raftingcilerden Hayri Toşur, ırmakta bir çocuğun kaybolduğunu duyunca yardım amacıyla arama çalışmasına katıldıklarını belirterek “Üzerindeki elbise onu korumuş. Ayakkabısı filan hala ayağında duruyordu. Ailesi için çok üzücü bir durum ama sevindirici tarafı, bu çamurlu suda tek parça halinde bulunması. Dip gözükmüyor. Çocuk suyun üzerindeydi ama ağaçların içerisindeydi. Çok dikkatli bakmasak görme şansımız yoktu” diye konuştu.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Rafettin Uğur Çimen'in bulunduğunu duyan yakınları, karaya çıkarılacağı işletmenin önüne akın etti. İşletme girişinde bekletilen anne, baba, ağabeyler ve diğer yakınları Rafettin'in cansız bedenini görebilmek için yetkililere dil dökerken, anne Fatmaana Çimen'in feryadı yürekleri dağladı. Jandarma görevlilerine yalvaran anne Fatmaana Çimen, “Bana oğlumu bir defa gösterin, uzaktan göreyim ne olur” diye yalvardı. Görevlilerin Manavgat Devlet Hastanesinde yapılacak incelemenin ardından görmesi için ikna ettiği yakınları olay yerinden ayrıldı. Rafet Uğur Çimen'in cenazesi incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aynı ismi aldığı amcasının oğluyla aynı sonu paylaştı

Bir taraftan oğlunun ölümüne üzülen diğer taraftan da eşi Fatmaana yı teselli etmeye çalışan baba Ali Osman Çimen, 2007 yılında birlikte piknik yaptıkları sırada çok sevdiği amcasının oğlu Rafettin'in ayağının kayması sonucu Köprüçay'a düşerek yaşamını yitirdiğini belirterek “Oğluma ölen amcaoğlumun adını verdim. Ne kadar acıdır ki oğlum da amcamın oğlu ile yani adını aldığı kişiyle aynı sonu paylaştı” diye konuştu.