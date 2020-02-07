Kaygan yolda kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Güney Mahallesi D400 Karayolunun 30. kilometresinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir bankaya ait, Anamur'dan Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde olan 34 CEE 836 plakalı para taşıyan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Murat Karatağ'ın kullandığı minibüs, karşı yönden gelen Eray Erbaş'ın (41) kullandığı 07 EYT 89 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Burak Erbaş (7) ağır yaralanırken, Mehmet Efe Erbaş (14), Gönül Erbaş, şoför Eray Erbaş ve minibüs şoförü Murat Karatağ çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan yaralıları itfaiye sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı.

Durumu ağır olan Burak Erbaş Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer 4 yaralı Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.